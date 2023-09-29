15 yaşındaki çocuk parkta yan bakma yüzünden kan döktü

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki M.A. parkta yan bakma yüzünden çıkan tartışmada Y.A.A.'yı karnından bıçakla ağır yaraladı. Gazi Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralı ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.