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Karısını 'gaipten ses geldi' diyerek öldüren kocanın akıl sağlığı araştırılacak

Denizli'de 18 yaşındaki karısı Elif Irmak'ı 'gaipten sesler duyduğu için öldürdüğünü' iddia eden ve hakkında müebbet hapis cezası talep edilen katil kocanın, akıl ve ruh sağlığı yönünden incelenmesine karar verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 18:25, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 18:54
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Karısını 'gaipten ses geldi' diyerek öldüren kocanın akıl sağlığı araştırılacak

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak'ta 30 Kasım 2022 tarihinde yaşanan olayda; eşi Elif Irmak (18) ile tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı. Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçakladıktan öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Cinayet kurbanı olan Elif Irmak'ın, tekstil işçisi olarak çalıştığı fabrikada Ahmet Emre I. ile tanışıp aşık olduğu ve o dönem yaşının küçük olması nedeniyle ailesinin izniyle geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği öğrenildi.

Kürtaj tartışmasında öldürülen kadının hamile olmadığı anlaşılan cinayet olayıyla ilgili tutuklu kocanın yargılanmasına başlandı. Katil koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanmaksızın açılan davanın ilk duruşması 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davaya katil kocayla birlikte ailesi ve ölen kızın anne babası katıldı. Olayı en ince detayına kadar anlatan Ahmet Emre Irmak, bir yakınını çocuğunu aldırdığını ve gaipten sesler duyarak bunu eşinin yaptırdığını düşünüp eve gittiğinde çıkan tartışmada araya giren babasını bıçakladığını ve ardından ise karısını dışarıda öldürdüğünü söyledi. Devam eden konuşmasında pişman olduğunu aktaran koca, eve giderek divanın üzerine uzanıp jandarmaya teslim olduğunu aktardı.

Olayın tanıkları olan aileden baba Halil Irmak tartışmada araya girdiğini ve yediği yumruk darbesiyle sersemleyip çocuğunun kendisini bıçakladığını söylerken, anne Nazan Irmak ise gelinin sürüklenerek götürüldüğünü gördüğünü ve ardından oğlunun eve gelip jandarmayı aramasını istediğini anlattı. Ölen kızın aile yakınları katilin en ağır cezayı almasını istedi. Irmak hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Üst soya karşı silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Eşi kasten öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"Onun sevdiği var onu sevdiğine vereceğim' diye gaipten sesler duydum"

Sanık Irmak, geçen Temmuz ayındaki görülen davanın ikinci duruşmasında "Gaipten sesler duydum. Tartışma çıkar düşüncesiyle, mutfaktan aldığım bıçağı belime soktum. Saçından ve kolundan tutup sürükledim. 100 metre gittikten sonra kayınvalidemin sesini duydum. 'Onu nereye götürüyorsun. Onun sevdiği var, O'nu sevdiğine vereceğim' diye gaipten sesler duydum. Eşimin karnına ve beline bıçağı salladım. 4 sefer bıçak darbesi vurdum" şeklinde ifade verdi. Mahkeme heyeti, sanık Irmak'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

Mahkemenin görülen üçüncü duruşmasında ise Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen sanık hakkında hekimlerin tanı koyamadığı, bu nedenle 1 ay gözetim altında tutulması gerektiğini bildiren ön rapor okundu. 1 Eylül'de hastaneye yatırılan sanığa ilişkin ön raporda, yatarak tedavi edildiği, hakkında rapor düzenlenebilmesi için 3 hafta ek gözlem süresine ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Mahkeme heyeti ek gözlem süresi tanınması ve sanık hakkında rapor tanzim edilmesinin beklenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

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