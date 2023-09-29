'Devlet Hastanesi Acil Servisinde yeterli hekim yok' iddiasına yalanlama

İl Sağlık Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, bazı basın yayın mecralarında yer alan "Tokat Erbaa Devlet Hastanesinde hekimler gitti, acil doktorsuz kaldı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bu yıl 11 pratisyen hekimin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı (TUS) kazandığı, 5 pratisyen hekimin de TUS'a hazırlanmak amacıyla ayrılmak istediği aktarılan açıklamada, ayrıca 1 hekimin eş durumu ataması nedeniyle yer değişikliğinin olduğu, dolayısıyla planlı şekilde hekimlerin ayrılışının gerçekleştiği vurgulandı.

Hastanede halihazırda 35 uzman hekim ile hizmet verildiğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Acil servis hizmetlerimiz 2 acil tıp uzmanı, 6 pratisyen hekim ve hastanemizin diğer branş uzmanları marifetiyle yürütülmektedir. Hastanemize ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından mevcut hekimlerimize ilave olarak Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 20 hekim ataması da henüz yapılmıştır. Bakanlığımız tarafından devinimin kaçınılmaz olduğu personel yönetimi her zaman titizlikle planlanmakta ve uygulanmaktadır. Hekimlerimizin TUS'a girerek tıp eğitiminde ilerlemeleri en doğal hakları olduğu gibi istenen de bir durumdur. TUS ile ileri tıp eğitimi almaya hak kazanan hekimlerimizi tebrik ediyoruz. TUS'a hazırlanan hekimlerimize de başarılar diliyoruz. Hastanemizde iddia edildiği gibi toplu istifa durumu söz konusu olmayıp, sağlık hizmeti sunumunda herhangi bir aksaklık ve mağduriyet olmadan hasta ve sağlık hizmeti odaklı çalışmalara devam edilmektedir."