Milletvekili Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Ömer Öcalan'ın bugün katıldığı programda, "terör örgütü elebaşının serbest bırakılmasına" yönelik açıklamalarda bulunduğu ve bu sözlerin muhtelif haber sitelerinde yayınladığının tespit edildiği kaydedildi.

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