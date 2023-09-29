Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'Kanun Hükmü' belgesel filminin film seçkisinden ikinci kez çıkarılmasının ardından yaşanan tartışmalar devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığının festivalden çekildiğini duyurmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da festivalin açılış ve kapanıştaki ödül törenlerinin yapıldığı Antalya Spor Salonu'nun tahsisini iptal etti. Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri başkanlığını üstlenen Demet Akbağ ise görevinden ayrıldığını duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, Antalya Altın Portakal Film Festivali ile ilgili bugüne kadar ev sahipliğinin dışında sadece sinemadan yana taraf olmayı seçtiklerini, gelinen noktada belediye olarak yıllara meydan okumuş festivalin, bazı kişilerin elinde malzeme edilmesine, sinema emekçilerinin hakkının yenmesine asla izin vermeyeceğini söyledi.

"İçeriğin belirlenmesinde sorumlu olan Festival yönetmeni ve Sanat Ekibidir"

Antalya Altın Portakal Film Festivali sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin uluslararası alanda en önemli markalarından biri olduğuna dikkat çeken Böcek, "Konunun tüm ülkeyi, Antalya'yı, tüm sinemaseverleri ve tüm sinema emekçilerini ilgilendirmesi nedeniyle konuyla ilgili ev sahibi olan Belediyemiz bir karar almak zorunda kalmıştır. Festivalin sanatsal anlamda güçlü ve sinema adına örnek teşkil edecek şekilde yapılması için seçilmiş ve içeriğin belirlenmesinde sorumlu olan festival yönetmeni ve sanat ekibidir. Başta festival yönetmeni olmak üzere tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiği, kriz yönetimini yapamadığı tespit edilmiştir. Altın Portakal Film Festivali'ni özüne döndürmek ve Ulusal Kategoriyi festivale yeniden eklemek için çaba sarf etmiş birisi olarak yaşananları kabul etmem mümkün değildir" dedi.

"Festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum"

Altın Portakal Film Festivali'nin siyaset üstü olduğunu ifade eden Böcek, festivalinin iptalini ise şu sözlerle duyurdu:

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, festivalimizi kimsenin siyasi emellerine malzeme ettirmeyeceğim. Ayrıca şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Az önce açıkladığım nedenler dolayısıyla; kendi kararıyla büyük bir karmaşaya neden olan festival yönetmeninin, sanat yönetmeninin ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine şu an itibari ile son verilmiştir. Tüm sanatçılarımızı, sinema emekçilerimizi ve sinemaseverlerimizi Altın Portakal Film Festivalimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum."