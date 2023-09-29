8 ilde dolandırıcılık operasyonu: Vatandaşların 24 milyon lirası kurtarıldı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Manisa, Mersin, Batman ve Kahramanmaraş'ta 7 ay boyunca sürdürülen çalışma sonrası operasyon düzenledi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkartılan 17 zanlıdan 6'sı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonların devamında 11 zanlı da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 8 adet altın bilezik, 15 bin dolar, 40 çeyrek altın, 2 yarım altın, 4 tam altın, 12 adet telefon, 17 adet sim kart, 5 adet bellek kartı, 3 adet flaş bellek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 65 adet mermi ele geçirildi.

Toplam 15 kişinin tutuklandığı operasyonda vatandaşların 24 milyon 250 bin lira değerinde altın ve dolarları dolandırıcıların elinden kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.