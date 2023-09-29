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Tartıştığı kişiyi zıpkınla bacağından vuran şüpheli tutuklandı

İstanbul Yeşilköy Sahili'nde tartıştığı kişiyi bacağından zıpkınla vuran şüpheli tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 23:41, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 23:42
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Tartıştığı kişiyi zıpkınla bacağından vuran şüpheli tutuklandı

Olay, 24 Eylül'de akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilköy Sahili'nde meydana gelmişti. Sahilde arkadaşlarıyla oturan E.A. isimli kişi, yanlarına gelen E.K. isimli şahıs ile bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken E.K., yanında bulunan zıpkınla E.A.'yı bacağından vurdu. Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Daha sonra yaralı şahıs bacağındaki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde eşkal bilgilerinden kimlik bilgilerine ulaşılan E.K. isimli şahsı ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsa yapılan sorgulamada zıpkını Çekmece Caddesi'nde bulunan bir adrese attığı bilgisi üzerine yapılan inceleme sonucu ekipler zıpkını bularak ele geçirdi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs "kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Öte yandan yaralı E.A.'nın yapılan tedavi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

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