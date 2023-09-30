3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü
Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 07:37, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 07:34
Bitlis-Tatvan kara yolunda, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 01 CEM 09 plakalı otomobil, aynı güzergahtaki 33 L 0587 plakalı kamyona arkadan çarptıktan sonra karşı yönden gelen 13 AV 713 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada A.N.H. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.