ABD'nin çocuk askerleri

ABD'nin Suriye'de DAEŞ'la mücadele bahanesiyle yıllardır milyarlarca dolar para akıttığı PKK/YPG, başta Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslararası yasalara aykırı olmasına rağmen 18 yaşın altındaki çocukları bünyesine katmayı sürdürerek, binlerce çocuğun yaşam hakkını elinden alıyor. BM ile PKK/YPG elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında Haziran 2019'da "(örgüt kadrosundaki) çocukların serbest bırakılması ve silahlı çatışmalarda kullanılmaması" konulu bir metin imzalanmasına rağmen, örgüt söz konusu faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede terör örgütüne azalan ilgiyle beraber katılım sayısının düşmesinin, PKK/YPG'nin çocuklara yönelmesinde en büyük etken olduğu bildiriliyor. Örgütün bünyesine çocukları katması birçok uluslararası rapora da yansımasına rağmen Washington yönetiminin adım atmaması iki yüzlü bir politika olarak nitelendiriliyor.

Yaş ortalaması 15

Örgütün bünyesindeki çocukların ortalama yaşı 15 olarak tespit edilirken, hayatta kalma sürelerinin ise ortalama 8 yıl olduğu belirtildi. Küçük yaştaki çocuklar, kandırma, zorlama, kaçırma yöntemleriyle örgüt bünyesine alınırken, örgüt, Irak ve Suriye'de yaşanan ekonomik zorluklar karşısında çocuklara ve ailelere maaş vaadinde de bulunuyor.

Aileleri tehdit ediyor

PKK/YPG, "vergi yükümlülüğü" adı altında haraç ödemeyen ya da ödeyemeyen ailelerin çocuklarını silah zoruyla alıyor ve "zorunlu askerlik" adı altında her aileden en az bir kişinin örgüte katılımını sağlamaya çalışıyor. Suriye'de örgüt kadroları tarafından yönetilen "Devrimci Gençlik" isimli grup da küçük yaştaki çocukları zorla alıkoyarak ya da kaçırarak örgüte katılmları için faaliyet gösteriyor.

Kız çocuklarına cinsel istismar

Ayrıca 18 yaş altındaki kız çocuklarına yönelik teröristlerin cinsel istismarları oluyor. Şu ana kadar birçok kız çocuğu kamplardan kaçma teşebbüsü, intihar ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Kimliklerini değiştiriyorlar

Örgütün çocuklara verdiği "eğitim" yaklaşık 9 ay sürüyor ve uluslararası yasalarda düzenlenen hükümler bağlamında sorun yaşamamak amacıyla eğitim alan çocuklar farklı isim ve kimlik bilgileri ile kayıt altına alınıyor. PKK/YPG'nin çocukları zorla silah altına alması, son süreçte Suriye'de bölge halkında ciddi tepkileri tetikledi ve halk protestolar düzenledi. Örgüt ise bu tepkileri şiddet yoluyla bastırdı. Çocukları alıkoyulan ailelerden bazıları, uluslararası kuruluşlara başvurup evlatlarının geri getirilmesi için örgüte ulaşmalarını istedi. Bazı uluslararası kuruluşlar dönem dönem, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'ye ulaşıp çocukların yerlerinin bildirilmesini ve ailelerine teslim edilmesini talep etti.

Uluslararası raporlar doğruladı

BM Genel Sekreteri'nin ve BM'ye bağlı çocukları koruma örgütü UNICEF'in raporlarında daha önce birçok kez PKK'nın çocukları zorla alıkoyup savaş bölgelerine sürdüğü belirtilmişti. ABD hükümetinin ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kendi insan hakları raporlarında da YPG'nin 15 yaş altı çocuklar dahil erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin etmeye, kullanmaya ve onları eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği vurgulanmıştı.