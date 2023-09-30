İşte doğalgaz facialarını önlemek için alınacak tedbirler

İstanbul ve Ankara'da art arda yaşanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki ayrı doğalgaz patlaması, facia önleyen tedbirlerı gündeme getirdi.



"MERDİVEN OTOMATİĞİNE BASMAYIN"

Binada alınacak güvenlikler çerçevesinde, bina içine doğalgaz detektörü, deprem sensörü ve bina girişine de selenoid vana konulması gerektiği belirtildi.

Rehberde, dedektör ve sensörün, binada doğalgaz kaçağı veya deprem olduğu zaman siren şeklinde öterek ikaz verdiği ve binanın girişine konulacak selenoid vanaya komut vererek binanın gaz girişini kapattığı ifade edildi.



GAZBİR, merdiven otomatiklerine alınacak tedbirleri de hatırlattı. Rehberde, "Merdivenlerde doğalgaz kaçağı hissedildiğinde merdiven otomatiğine dokunularak ışıkların yakılmaması gereklidir.



Alt katta koku hissetmeyen bir vatandaş, ışıkları yakarak gazın sıkışık olduğu yerden patlamasına sebebiyet verebilir. Binanın gaz kaçaklarında merdiven otomatiğinin sigortasının, gaz detektörü tarafından otomatik şekilde kapanması gereklidir.



Merdiven otomatiği hareket sensörlüyse, ek tedbir olarak bina ana giriş kapısının önüne sigorta şalteri konulup, merdiven otomatiğinin elektriğinin acil durumlar için elle kapatılması gereklidir" denildi.



"DAİREDE HERMETİK CİHAZ ŞART"

Daire güvenliği için dairede ısıtma amaçlı kullanacak cihazın 'hermetik cihaz' olması önerildi.

Bacalı cihazların, gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığı sürece çok tehlikeli olduğunu belirten GAZBİR, bacalı kombi veya sobalarda, baca güvenlik sensörü olup olmadığının öğrenilmesi, sensör olmayanlara baca sensörü taktırılması gerektiğine veya hermetik tipleriyle değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Doğalgaz konusunda patlama veya zehirlenme gibi vakalara rastlanıldığına işaret edilen rehberde, "Mutfakta ocakta yemek pişerken yemek taşıp, ocağı söndürüyor ve mutfakta gaz sıkışıyor.



Evde bulunan kişi gaz kokusunu fark edince mutfağa gidiyor ve lambayı yakar yakmaz doğalgaz patlaması meydana geliyor. Doğalgaz havadan hafif olduğundan yukarıda sıkışır.



Fakat bir doğalgaz detektörü ve selonoid vana olsaydı, sirenle haber verip, dairenin gaz girişini keser ve çok kolay bir şekilde doğalgaz patlamasını önlenebilirdi.



Diğer vakalar ise karbon monoksit zehirlenmesi. Bacaların çekmediği ve emniyeti olmayan veya olan arızalı olan cihazlardan karbon monoksit gazı ortama yayılır ve zehirlenmelere neden olur.



Karbon monoksit detektörü ile bağlı bulunan selenoid vana ile detektör gazı hissederek daireye gaz girişini engellemesiyle doğalgazla çalışan cihazlar devreden çıkarak fazla ortama karbon monoksitin yayılımını önler" bilgisi verildi.



"SENEDE EN AZ BİR KEZ BAKIM YAPTIRIN"

Kullanıcıların doğalgaz tesisatlarını, ekipmanlarını, cihazlarını, soba, kombi gibi cihazlarının bakımlarını en az senede bir kez yaptırmaları gerektiği de ifade edildi.



Ayrıca, kullanıcıların baca temizliğini yaptırmaları, daireye hava sağlayan menfezleri kapatmamaları veya iptal etmemeleri gerektiği hatırlatıldı.



DOĞAL GAZ ACİL 187 HATTI

Olası bir doğalgaz kaçağı fark edildiğinde ilk yapılacak işlerden biri ise Doğal Gaz Acil 187 hattını aramak. 7/24 hizmet veren Doğal Gaz Acil 187 ekipleri bildirilen adrese giderek verilen ihbarı en kısa sürede değerlendirerek müdahalede bulunuyor.

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