İşte doğalgaz facialarını önlemek için alınacak tedbirler
Önceki gün İstanbul Şirinevler'de, dün de Ankara Mamak'ta doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamaların ardından, doğalgaz kaçakları konusunda nasıl tedbir alınabileceği yeniden gündeme geldi. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR), binada ve dairede nasıl güvenlik önlemi alınabileceğine ilişkin rehber hazırladı. Rehberde, vatandaşların patlama ve zehirlenmelere karşı neler yapabileceği anlatıldı.
İstanbul ve Ankara'da art arda yaşanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki
ayrı doğalgaz patlaması, facia önleyen tedbirlerı gündeme getirdi.
"MERDİVEN OTOMATİĞİNE BASMAYIN"
Binada alınacak güvenlikler çerçevesinde, bina içine doğalgaz detektörü, deprem sensörü ve bina girişine de selenoid vana konulması gerektiği belirtildi.
Rehberde, dedektör ve sensörün, binada doğalgaz kaçağı veya deprem olduğu zaman
siren şeklinde öterek ikaz verdiği ve binanın girişine konulacak selenoid vanaya
komut vererek binanın gaz girişini kapattığı ifade edildi.
GAZBİR, merdiven otomatiklerine alınacak tedbirleri de hatırlattı. Rehberde,
"Merdivenlerde doğalgaz kaçağı hissedildiğinde merdiven otomatiğine dokunularak
ışıkların yakılmaması gereklidir.
Alt katta koku hissetmeyen bir vatandaş, ışıkları yakarak gazın sıkışık olduğu
yerden patlamasına sebebiyet verebilir. Binanın gaz kaçaklarında merdiven otomatiğinin
sigortasının, gaz detektörü tarafından otomatik şekilde kapanması gereklidir.
Merdiven otomatiği hareket sensörlüyse, ek tedbir olarak bina ana giriş kapısının
önüne sigorta şalteri konulup, merdiven otomatiğinin elektriğinin acil durumlar
için elle kapatılması gereklidir" denildi.
"DAİREDE HERMETİK CİHAZ ŞART"
Daire güvenliği için dairede ısıtma amaçlı kullanacak cihazın 'hermetik cihaz' olması önerildi.
Bacalı cihazların, gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığı sürece çok tehlikeli
olduğunu belirten GAZBİR, bacalı kombi veya sobalarda, baca güvenlik sensörü
olup olmadığının öğrenilmesi, sensör olmayanlara baca sensörü taktırılması gerektiğine
veya hermetik tipleriyle değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Doğalgaz konusunda patlama veya zehirlenme gibi vakalara rastlanıldığına işaret
edilen rehberde, "Mutfakta ocakta yemek pişerken yemek taşıp, ocağı söndürüyor
ve mutfakta gaz sıkışıyor.
Evde bulunan kişi gaz kokusunu fark edince mutfağa gidiyor ve lambayı yakar
yakmaz doğalgaz patlaması meydana geliyor. Doğalgaz havadan hafif olduğundan
yukarıda sıkışır.
Fakat bir doğalgaz detektörü ve selonoid vana olsaydı, sirenle haber verip,
dairenin gaz girişini keser ve çok kolay bir şekilde doğalgaz patlamasını önlenebilirdi.
Diğer vakalar ise karbon monoksit zehirlenmesi. Bacaların çekmediği ve emniyeti
olmayan veya olan arızalı olan cihazlardan karbon monoksit gazı ortama yayılır
ve zehirlenmelere neden olur.
Karbon monoksit detektörü ile bağlı bulunan selenoid vana ile detektör gazı
hissederek daireye gaz girişini engellemesiyle doğalgazla çalışan cihazlar devreden
çıkarak fazla ortama karbon monoksitin yayılımını önler" bilgisi verildi.
"SENEDE EN AZ BİR KEZ BAKIM YAPTIRIN"
Kullanıcıların doğalgaz tesisatlarını, ekipmanlarını, cihazlarını, soba, kombi
gibi cihazlarının bakımlarını en az senede bir kez yaptırmaları gerektiği de
ifade edildi.
Ayrıca, kullanıcıların baca temizliğini yaptırmaları, daireye hava sağlayan
menfezleri kapatmamaları veya iptal etmemeleri gerektiği hatırlatıldı.
DOĞAL GAZ ACİL 187 HATTI
Olası bir doğalgaz kaçağı fark edildiğinde ilk yapılacak işlerden biri ise Doğal Gaz Acil 187 hattını aramak. 7/24 hizmet veren Doğal Gaz Acil 187 ekipleri bildirilen adrese giderek verilen ihbarı en kısa sürede değerlendirerek müdahalede bulunuyor.
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