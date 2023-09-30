İstanbul'da AVM'de yangın
Maltepe'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 09:37, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 10:17
Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranın mutfak kısmında yangın çıktı.
Binadan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangından etkilenen olmadı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.