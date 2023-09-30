Bu dolap sayesinde mahallede ihtiyaç sahibi kalmıyor

İstanbullular dikkat! AKOM'dan 'aşırı yağış' uyarısı geldi
İstanbullular dikkat! AKOM'dan 'aşırı yağış' uyarısı geldi
Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun bir ajanda bekliyor
Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun bir ajanda bekliyor
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Meclis'te yeni yasama yılı yarın başlıyor
Meclis'te yeni yasama yılı yarın başlıyor
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına dair Valilikten açıklama
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına dair Valilikten açıklama
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sanayi elektriğine yüzde 20 zam
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sanayi elektriğine yüzde 20 zam
Evlerde ödev savaşları başladı! İşte ödev krizini yönetmenin yolları
Evlerde ödev savaşları başladı! İşte ödev krizini yönetmenin yolları
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
Emekliye zam süreci hızlanıyor: 3 seçenek masada
Emekliye zam süreci hızlanıyor: 3 seçenek masada
Jandarma astsubay geliştirdi: Yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasında
Jandarma astsubay geliştirdi: Yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasında
Bakan Koca'dan 'darp edilen doktorun yoğun bakıma alınmasına' dair açıklama
Bakan Koca'dan 'darp edilen doktorun yoğun bakıma alınmasına' dair açıklama
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Bu dolap sayesinde mahallede ihtiyaç sahibi kalmıyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde muhtarlık tarafından hayata geçirilen emsal proje sayesinde mahallede ihtiyaç sahibi insan kalmıyor. Mahallenin belirli bölgelerine yerleştirilen 'İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın' dolaplarında her gün taze ürünler ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 10:32, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 10:55
Yazdır
Bu dolap sayesinde mahallede ihtiyaç sahibi kalmıyor

Akyazı ilçesi Orta Mahalle'de muhtarlık tarafından hayata geçirilen emsal projede mahallenin belirli bölgelerine konulan dolaplar sayesinde ihtiyaç sahibi insan kalmıyor. 'İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın' adını verdikleri dolaplara her gün taze ekmek, konserve ve kuru bakliyatlar yerleştirerek ihtiyaç sahipleri kendilerine yetecek kadar ürün alıyor. Pandemi döneminde başlatılan bu projede mahallede ihtiyaç sahibi insanın kalmaması hedefleniyor. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, projeye duyarlılığın arttığını ve mahallede ihtiyaç sahibi insanın azaldığını söyledi.

"İhtiyaç sahiplerine olan çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor"

Projeye duyarlılığın arttığını belirten Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, "'İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın' adlı çalışmamızın başlangıç noktası pandemi dönemidir. Malum sokağa çıkma kısıtlamalarında büyük sıkıntılar yaşamıştık. Vatandaşlarımızın da bu hususta mağdur olmaması adına mahallemizin beş noktasına aynı bu şekilde dolap koymuştuk. Bu dolaptan çok güzel neticeler aldık. 3 sene geçmesine rağmen dolabımız hayırseverlerimizin katkılarıyla halen daha devam etmektedir. Güzel bir çalışma oldu paylaştıkça her şey güzel ve bu nokta artık bilenen bir yer. Bizim bu bölge turizm mahallesi buraya gelen misafirlerimiz zincir marketlerden alış verişlerini yapar ve aldıkları fazla ürünleri buraya koyarlar. Ayrıca ihtiyaç sahibi insanlar buraya sürekli gelemeyebiliyor. Bizde dolaplarımız dolduğunda paketleyip ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüyoruz. Yetimi olan ve kirada oturan ihtiyaç sahiplerine olan çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor" dedi.

"Paylaşırsan insan tok olur, paylaşmazsan yok olur"

Mahalledeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını aktaran ekmek fırını işleten Mehmet Kuzuluk, "Hayırsever eş ve dostun sayesinde hep beraber bu yardımları devam ettiriyoruz. Kahramanmaraş depreminde dahi muhtarlığımızla koordineli olarak bölgeye ekmek gönderimi gerçekleştirdik. Elimizden geldiği kadar vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar 20 ekmek söylüyorsa üzerine de biz ekliyoruz 20-30 tane kendi imkanlarımızla dolapları dolduruyoruz" derken fırın ortağı Yunus Aydın, "Bizde yokluktan geldik ve varlığa eriştiğimiz zaman da insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ve olmakta zorundayız. Paylaşırsan insan tok olur, paylaşmazsan yok olur. Mahallemizde muhtarımızla beraber koordineli şekilde ihtiyacı olanlara elimizden geldiği kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Deprem zamanı da buradan gönderim yaptık. Odunu olan odun ekmeği olan ekmek gönderdi" ifadelerine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz