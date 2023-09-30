Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin yaptığı çalışmada erkek cesedinin üzerinde herhangi bir kimlik bilgisi çıkmadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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