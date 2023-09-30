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Bakan Işıkhan'dan İmamoğlu'na: Verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstanbul son 5 yılda maalesef AK Parti'nin belediyecilik hizmetlerinden yararlanamadığı için çok çekti. Bunu en iyi burada yaşayan kardeşlerim bilir. Bir siyaset düşünün ki verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 13:16, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 14:28
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Bakan Işıkhan'dan İmamoğlu'na: Verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi

Işıkhan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından sürdürülen "Yeniden İstanbul" kampanyası kapsamında, Şişli'de bir otelde düzenlenen Mardin Dernekler Federasyonu ve üyelerinin katıldığı kahvaltı programında, Türk'üyle Kürt'üyle Arap'ıyla farklı inançları ve dilleriyle kadim coğrafyada kıyamete kadar birlikte yaşamaya devam edeceklerini kaydetti.

Mardinlilerin yoğun nüfusuyla İstanbul'da toplumsal hayatın çok önemli bir parçası olduğunu anlatan Işıkhan, "Öz kimliğimizi kaybetmeden, kültür ve medeniyetimizi, İstanbul'un değerleriyle birleştirmeyi sürdürüyoruz. Sizler, İstanbul - Mardin arasında bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Mardinliler olarak İstanbul'un gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Işıkhan, farklı dini inanışları ve dini eserleri içinde barındıran Mardin'in, hoşgörü ve huzurun şehri olduğunu dile getirerek, "Mardin'in, büyüyerek her geçen gün gelişmeye devam ettiğini görmek yüzümüzü güldürüyor. Mardin artık eski Mardin değil, Türkiye artık eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sanayiden altyapıya, enerjiden sağlığa, ulaştırmadan sosyal politikalara kadar tüm şehirlerimizde devrim niteliğindeki birçok eseri milletimizle buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Dünyada Mardin gibi derin ve kadim zenginliği bulunan şehir sayısının çok az olduğunu belirten Işıkhan, "Mardin ile ne kadar övünürsek azdır. Mardin, İstanbul ve tüm Türkiye, bütün zenginlikleriyle hepimizin, insanlığın ortak değeridir. İstanbul'da yapacağınız ticari, kültürel ve turizm alanında kısacası her alandaki faaliyetlerde sizlerle birlikte olacağım ve desteklerimi sürekli Mardinli kardeşlerime vereceğim. Yeterki istihdam sürecine daha fazla katkı getirin, Türkiye'nin büyümesine katkı getirin." diye konuştu.

- "İstanbul'un 5 yılına mal olan bir yol kazası yaşandı"

Önlerinde 2024 yerel seçimlerinin olduğuna dikkati çeken Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"İstanbul son 5 yılda maalesef, AK Parti belediyecilik hizmetlerinden yararlanamadığı için çok çekti. Bunu en iyi burada yaşayan kardeşlerim bilir. Bir siyaset düşünün ki verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi. 'Her mahallede kreş', 'çocuklara ücretsiz süt' dağıtılacaktı hatırlayın. Bunların hepsi lafta ve havada kaldı. Milletimizin artık bu siyasetçileri iyi tanıdığını, nasıl bir siyasi zihniyete sahip olduklarını çok iyi bildiğini zannediyorum."

Işıkhan, İstanbul'un 5 yılına mal olan bir yol kazası yaşandığını ifade ederek, aynı kazayı yaşamamak için AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başta olmak üzere çalışmalarıyla örnek teşkil eden İstanbul teşkilatıyla çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Programda Bakan Işıkhan ve Kabaktepe'nin yanı sıra, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer aldı.

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