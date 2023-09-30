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Ehliyet sınavı kopyası için dinleme düzeneği kurmuşlar

Ehliyet sınavında kopya çekmek için ses düzeneği kuranlar, Mersin polisi tarafından yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 15:08, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 15:10
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Ehliyet sınavı kopyası için dinleme düzeneği kurmuşlar

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan motorlu taşıtlar sürücü kursiyerleri sınavında gizli cihaz yardımıyla kopya çekilmesi olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Suphi Öner Öğretmenevi e-sınav merkezindeki sınavdan çıkan M.S.'nin üzerinde kurulu gizli cihazı araba arkasında çıkartmaya çalıştığı görülen H.E. ile N.M. isimli şahıslar suçüstü yakalanırken, cep telefonlarında yapılan ön incelemede şahısların benzer şekilde çok sayıda kişinin sınavı usulsüzce geçmesini sağladığı tespit edildi. Daha önce yine gizli cihazla sınava girmeye çalışırken yakalanan şüpheli Ç.S'ye canlı teşhis işlemi yaptırırken, şahıs kendisine cihazı yerleştiren kişiler olarak gözaltındaki şüphelileri teşhis etti.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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