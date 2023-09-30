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Radikal Ermeniler ABD'de Türkiye Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdı

ABD'deki radikal Ermeniler bir programa konuşmacı olarak katılmak için Los Angeles'a gelen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve büyükelçilik çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 15:14, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 15:14
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Radikal Ermeniler ABD'de Türkiye Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdı

ABD'nin Los Angeles şehrinde polis, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve USC Annenberg İletişim ve Gazetecilik Okulu Kamu Diplomasisi Yüksek Lisans programı ortak sponsorluğunda düzenlenen konferansta sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan Ermeni gruba müdahale etti.

Sheindlin Forum'da düzenlenen ve moderatörlüğünü USC Annenberg Kamu Diplomasisi Yüksek Lisans Programı Direktörü Dr. Robert Banks'in yaptığı "Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Rolü" isimli konferansa, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Wilson Center Orta Doğu Programı Başkanı Büyükelçi James Jeffrey, YEE'nin ABD Direktörü Gökhan Coşkun, O3 Medya Yöneticisi Saner Ayar ve konuşmacılar katıldı.

Etkinliğin başında bir protestocu, Azerbaycan, Türkiye ve organizatörlere yönelik hakaretlerde bulunması üzerine polis tarafından salondan çıkartıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla 11 kişilik bir öğrenci grubu protestoya başladı.

Öte yandan bir protestocu, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov'u hedef alarak sözlü saldırıda bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan grubun 10 dakikalık protestosu, kampüs güvenliği ve polislerin müdahalesiyle sona erdirildi ve grup salondan çıkartıldı.

Konferans süresince, dışarıda toplanan protestocu grup gürültü yaparak, programın olağan akışını etkilemeye çalıştı.

- "İletişimimizi ve anlayışımızı arttırmalıyız"

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, konferansta yaptığı konuşmada, haritaya bakıldığında dünyadaki çatışmaların çoğunun Orta Doğu çevresinde yaşandığına işaret etti.

Bu zorlu zamanlarda yapılacak şeyin açık olduğunu kaydeden Mercan, "Hemfikir ülkeler, sorunların çözümü için işbirliği yapmalı ve yeni fikirler geliştirebilmelidir. Aynı zamanda iletişimimizi ve anlayışımızı arttırmalıyız aksi halde hiçbir ilerleme kaydedemeyiz." ifadelerini kullandı.

Mercan, Türkiye'nin dış politikasının Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi üzerine kurulu olduğunu belirterek, Türkiye'nin kuruluşundan bu yana toplumun her kesimine saygı ile yaklaştığını vurguladı.

Türkiye'nin hem çevresindeki hem de Afrika gibi dünyanın başka bölgelerindeki gelişmelere dahlinin önemli olduğunu vurgulayan Mercan, bu konularda daha çok proje geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ateş de dünya liderlerinin acil siyasi konuları tartışmak için katıldığı büyük küresel zirveler gibi diplomasinin birçok farklı biçimi olduğunu belirterek, "kamu diplomasisi"nin dünyadaki insanlara, tipik özel diplomasinin ulaşamayacağı kişisel bir yolla ulaştığını söyledi.

YEE'nin amacının Türk kültürünü, dilini, yemekleri ve tarihi aracılığıyla dünya çapındaki insanları Türkiye ile buluşturmak olduğunu kaydeden Ateş, bugün 65'ten fazla ülkede bulunduklarını, biri Washington DC'de olmak üzere 86'dan fazla farklı kültür merkezine sahip olduklarını dile getirdi.

Konferansın sona ermesinin ardından YEE Başkanı Ateş, Türkiye'nin Los Angeles Din Hizmetleri Ataşesi İsmail Demirezen ve O3 Medya Yöneticisi Saner Ayar, dışarıda göstericilerin fiziki ve sözlü saldırısına uğradı.

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