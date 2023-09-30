Başhekim Ersin Mahmutluoğlu hayatını kaybetti

59 yaşındaki Ersin Mahmutluoğlu için görev yaptığı Erzin Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Cenazesi Karamustafalı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Mahmutluoğlu'nun ölümüne ilişkin Türk Tabipleri Birliği'nden de bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Mahmutluoğlu'nun sevk edildiği Adana Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net