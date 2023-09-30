Eski milli futbolcu Galip Haktanır hayatını kaybetti
A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır 102 yaşında yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 20:29, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 20:31
A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır (102) yaşamını yitirdi.
TFF'den yapılan açıklamada,
"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
5'i A Milli Takım, 1'i de B Milli Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor forması giymişti.
Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.