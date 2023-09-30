Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah merasimine katıldı

Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da yer aldı.

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