Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah merasimine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeğeni Usame Erdoğan'ın nikah merasimine katıldı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 20:35, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 20:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Usame Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki mutlu gününe şahitlik etti.
Çifti tebrik eden Erdoğan, nikah cüzdanını gelin Esma Saruhan'a verdi.
Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da yer aldı.