SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar birlikte uçtu

Paylaşıma, "Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ekibimiz ve Solo Türk F-16 Gösteri ekibi TEKNOFEST'te bir ilke imza atarak birlikte uçuş gerçekleştirdiler" notu düşüldü.

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