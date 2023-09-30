Eşine araç kullanmayı öğretirken kaza yaptı: 1 yaralı

Gökçekıran köyü yakınlarında meydana gelen kazada, H.S. idaresindeki otomobile, arkasından gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen başka bir otomobil çarptı.

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