İstanbul'da sağanak etkili olmaya başladı
Anadolu Yakası'nda yağışlı hava aralıklarla etkili oluyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 07:11, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 07:48
Sabah 05.00 sularında kentin kuzey kesimlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası'nın tamamında aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.
Yağış özellikle Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri başta olmak üzere etkili oluyor.
İBB trafik uygulamasına göre kent geneli yoğunluk 06.30 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.