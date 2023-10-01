Manisa'da otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Baklacı Mahallesi'nden Kula ilçesi istikametinde plakaları henüz belirlenemeyen H.A. idaresindeki (72) otomobil, aynı yönde ilerleyen R.D. (20) yönetimindeki otomobil ile S.D'nin (42) kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

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