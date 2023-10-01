Hakkari'de gümrük kaçağı 28 kilogram külçe altın ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araçta gümrük kaçağı 28 kilogram külçe altın ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 08:15, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 07:55
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda dün şüphe üzerine durdurulan araçta birer kilogramlık 28 külçe altın ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri savcılık ifadesinin ardından, diğeri de adli kontrol şartıyla salıverildi.