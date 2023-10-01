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Yeni Şafak duyurdu...29 Ekim'de müjde gelebilir!

Yeni keşif için 9 Ağustos 2023'te yola çıkan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Akseki-1 kuyusunda çalışmalarını sürdürüyor. Akseki-1'in, Akdeniz'in doğusunda doğalgaz potansiyeli en yüksek saha olduğu belirtiliyor ve 29 Ekim'de, Cumhuriyet'in ilanının yüzüncü yılında müjde bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 09:05, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 08:55
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Yeni Şafak duyurdu...29 Ekim'de müjde gelebilir!

Türkiye, enerji piyasasındaki gücünü artırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu hedef doğrultusunda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da denizlerdeki sondaj faaliyetlerini hızlandırdı. Yeni keşifler için 9 Ağustos 2023'te yola çıkan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde bulunan Akseki-1 kuyusunda sondaj çalışması yürütüyor. Türkiye'nin gururu Fatih Sondaj Gemisi ise Karadeniz'deki yeni lokasyonu Filyos-1 kuyusunda sondaja başladı.

HEDEFE 3 BİN METREDE ULAŞILMASI BEKLENİYOR

Abdülhamid Han'ın görev yaptığı saha, daha önceki yıllarda Türk sismik araştırma gemileri tarafından tarandı. 2019-2020 yıllarında Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis gemileri bu sahada 2-3 boyutlu incelemeler yaptı. Bölgede çamur volkanlarına bağlı olarak hidrokarbon birikintisi olduğu görüldü ve hedefler belirlendi. Sahanın, Doğu Akdeniz'de en yüksek potansiyelin bulunduğu alan olduğu belirtiliyor. Hedefe 3 bin metrede ulaşılması bekleniyor. Bunun yanı sıra 29 Ekim'de, Cumhuriyet'in ilanının yüzüncü yılında Akseki-1 kuyusundan müjde gelmesi bekleniyor.

Karadeniz'de yeni keşiflere

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Fatih Sondaj Gemisi ise Karadeniz'de Filyos-1 kuyusunda sondaja başladı. İlk görevine 29 Mayıs 2020'de çıkan Fatih, aktif olarak farklı kuyularda çalışma yürüttü. 12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih, 229 metre uzunluğa, 36 metre genişliğe ve 51 bin 283 groston ağırlığına sahip. Fatih'in iki kulesinin toplam bin 750 ton yük kaldırma kapasitesi bulunuyor.

Enerji diplomasisinde elimiz güçlenecek

Hem Akdeniz hem de Karadeniz'den gelecek keşif haberleri Türkiye için önemli. Çünkü 'offshore' arama, keşif ve üretim için bir dünya markası haline gelmeyi hedefleyen Türkiye, enerji alanında derin denizlerde yeni bir alan açarak gerek enerji diplomasisinde gerek ekonomik faaliyetler bağlamında elini güçlendirecek.

Merve Safa Akıntürk

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