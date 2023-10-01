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SİHA korkusu PKK'yı yerin altına hapsetti: Kafalarını çıkaramıyorlar

Ülke içinde ve sınır ötesinde kararlı operasyonlarla ağır darbe yiyen terör örgütü PKK, SİHA ve İHA'lara yakalanmamak için yeraltına indi. Mağaralardan çıkamayan teröristler, tünel ağını da genişletiyor. 1-23 Eylül arasında Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Metina, Zap ve Hakurk'ta tespit edilen 82 hedef vuruldu. Teröristlerin üzerinden çıkan fotoğraflarda, mağara içlerinde mutfak oluşturulduğu, buradaki elektrikli fırında ekmek bile yapıldığı belirlendi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 09:50, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 08:59
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SİHA korkusu PKK'yı yerin altına hapsetti: Kafalarını çıkaramıyorlar

Silahlı insansız hava araçları (SİHA) Türkiye'nin terörle mücadelesine güç katıyor. Terör örgütü PKK, bu sayede kırsaldaki alan hakimiyetini kaybetti. Ülke içinde yok olma noktasına gelen PKK, SİHA operasyonlarından korktuğu için varlığını mağaralarda sürdürüyor. Etkisiz hale getirilen teröristlerden ele geçen dijital materyallerden, fotoğraflar çıktı. Yeni Şafak'ın ele geçirdiği fotoğraflar, PKK'lı teröristlerin mağaralara kapandığının ispatı niteliğinde. Teröristlerin silahlı, mağaraların da mühimmatlarla dolu olduğu görüldü.

YER ALTINA ELEKTRİK ÇEKMİŞLER

Söz konusu fotoğraflar, PKK'lı teröristlerin mağaralar arasındaki tünel ağını genişlettiğini ortaya koydu. Bir fotoğrafta, kazılan toprağın el arabası ile taşındığı görülüyor. Fotoğraflarda, teröristlerin çevredeki köylerden mağaralara elektrik çektikleri de belirlendi. Elektrik kablolarının tünellerden mağaralara ulaştırıldığı, haberleşme için de mağaralara uydu kabloları çekildiği tespit edildi. PKK, köy ve merkeze uzak mağaralarda ise jeneratör kullanıyor.

derin dondurucu

FIRIN ve TELEVİZYON VAR

Bir başka fotoğrafta ise PKK'lı teröristlerin örgüt propagandası için kamera ve bilgisayar kullandıkları, bu cihazları mağaraya çektikleri elektrikle şarj ettikleri görülüyor. Teröristlerin mağara içlerinde mutfak oluşturduğu, buradaki elektrikli fırında ekmek bile yapıldığı belirlendi. Mağaralardaki örgüt mensuplarının, televizyon ve derin dondurucu kullanmaları da dikkat çekti.

82 HEDEFE BOMBA YAĞDI

Güvenlik güçleri PKK'ya hareket alanı tanımıyor. Sınır ötesi kara ve hava operasyonları sayesinde PKK'lı teröristler gizlendikleri mağaraların dışında nefes dahi alamıyor. Hava Kuvvetleri, örgütün merkezi olarak bilinen bölgelere 1-23 Eylül tarihleri arasında defalarca sorti yaptı. Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Metina, Zap ve Hakurk'ta tespit edilen 82 hedef vuruldu. Teröristlerin sığınak ve depo olarak kullandığı mağaralar yerle bir edildi. Bu harekatlarda 58 terörist etkisiz hale getirildi.

Burak Doğan

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