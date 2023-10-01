Akaryakıttaki banka komisyonu vatandaşa zam olarak yansıyor

- Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, bankaların uyguladıkları kredi kartı komisyon oranlarının dayanılmaz noktalara geldiğini söyledi.

BKM verilerine göre kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustosta yapılan toplam ödeme tutarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131 artarak 798,9 milyar TL'ye çıktığını ifade eden Aktaş, bu ödeme sisteminin en büyük ikinci kullanım yerinin gıdadan sonra akaryakıt istasyonları olduğuna dikkat çekti.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ