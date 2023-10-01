Ankara'daki terör saldırısına ilişkin provokatif paylaşımlara itibar edilmemesi istendi

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilmeye çalışılan ve görevli polislerin dikkati sayesinde anında müdahale edilen terör saldırısıyla ilgili gerekli soruşturma devam etmektedir. Olaya ilişkin yalnızca resmi kaynakların açıklamalarını dikkate alınız, provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net