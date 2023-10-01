Ankara'daki terör saldırısına ilişkin provokatif paylaşımlara itibar edilmemesi istendi
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısına ilişkin resmi kaynakların açıklamalarının dikkate alınması, provokatif paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 12:42, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 12:44
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Ankara'daki terör saldırısına yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilmeye çalışılan ve görevli polislerin dikkati sayesinde anında müdahale edilen terör saldırısıyla ilgili gerekli soruşturma devam etmektedir. Olaya ilişkin yalnızca resmi kaynakların açıklamalarını dikkate alınız, provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.