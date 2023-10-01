Bakan Yerlikaya: Yaralanan polislerimizin çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Terörle, onların işbirlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polisler Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen hain terör saldırı girişiminde yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.
Terörle, onların işbirlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."
Ayrıca Bakan Yerlikaya sonraki paylaşımında:
İçişleri Bakanı Yerlikaya:"(Ankara'daki terör saldırısına yayın yasağı) Sosyal medyadan görüntü paylaşanlarla ilgili soruşturma başlattık.Uyarıyorum, lütfen görüntüleri silsinler."
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "(Ankara'daki terör saldırısı) Cumhurbaşkanı'mız anbean takip ediyor, bilgileri arz ettik, talimatlarını aldık."
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:
İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen HAİN TERÖR SALDIRI GİRİŞİMİNDE yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ın tedavileri devam etmektedir.
Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.
TERÖRLE, ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİYLE, ZEHİR TACİRLERİYLE, ÇETELERLE, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR