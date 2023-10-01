CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla aradı

Terör saldırısı ve yaralı güvenlik güçlerinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Yerlikaya'yı telefonla aradı.

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