Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 14:13, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 14:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi.
Erdoğan, TBMM'ye gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeref Kapısı önünde kendisini karşılayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurul salonuna geçti.
Erdoğan, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapacak.