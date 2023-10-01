Kurtulmuş'tan 'saldırı' açıklaması: 1 Ekim tarihini seçmiş olmaları tesadüfi değildir!

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Türkiye, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır."

TBMM Başkanı Kurtulmuş:"(Ankara'daki terör saldırısı) Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Yeni Anayasanın tartışma yeri, doğru zemini şüphesiz TBMM'nin bizatihi kendisidir. Bu tartışmalara Meclisimiz öncülük yapacaktır."