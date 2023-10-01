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Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İzmir'in kapanış töreninde konuştu

"(Ankara'daki terör saldırısı) Herkes bilsin ki Türk milleti birdir, bu meydandaki gibi beraberdir. Yüksek teknolojisiyle, yüreğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerindeki, güvenlik güçlerimizdeki yürekle her türlü maraza karşı koymaya gücü yeter"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 14:39, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 14:40
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Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İzmir'in kapanış töreninde konuştu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Ankara'daki terör saldırısını kınayarak Türk milletinin, her türlü maraza karşı koymaya gücünün yettiğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in kapanış töreni yapıldı.

Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılında, İzmir'de muhteşem bir TEKNOFEST düzenlediklerini belirtti.

Festivalde bir kez daha gençlerin azim ve kabiliyetlerine tanık olduğunu ifade eden Bayraktar, "2018'de çıktığımız bu yolda her geçtiğimiz yıl daha fazla gencimiz bizlere eşlik ediyor." dedi.

"TEKNOFEST kuşağının" her yıl daha da büyüdüğünü kaydeden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar düzenlediğimiz 9 TEKNOFEST'te yaklaşık 2 milyon genç kardeşimiz projeleriyle yarıştı, 9 milyondan fazla ziyaretçi TEKNOFEST'e gelerek geleceğin Türkiye'sinin havasını soludu. Bahsettiğim 2 milyon gencimizin başvurusuna sıradan bir rakam gibi bakmayın. Bu başvurular, milletimizin geleceği, bizim yarınlarımızın, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki liderliğinin teminatı."

- "Ecdadımız gurur duyardı"

Bayraktar, medeniyetin öncülerinin bıraktığı mirasa layık olmak için gençlerle yeni ufuklara yelken açtıklarını dile getirerek "Ecdadımız, gençlerimizin bugün gösterdiği gayreti, bu çabayı, projelerini görse tarih boyunca verilen mücadelenin boşa olmadığını görerek gurur duyardı." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST'teki yenilikçi ruhunun 21. yüzyılın, "Türkiye Yüzyılı" olacağının müjdecisi olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Milli teknoloji hamlesi, TEKNOFEST'le kök salmaya devam ediyor. Bir fidan toprakta ne kadar derin kök salarsa gökyüzüne de o kadar yüksek uzanır. Bizler de 'köklerden göklere' diyerek gururla geleceğe uzanıyoruz. Her TEKNOFEST sizlerin desteğiyle bir öncekinden daha güçlü ve ihtişamlı bir hal alıyor. Teknolojiyle yüzyıllardır kopmuş olan bağımızı tekrar kuruyoruz. Umudumuz her sabah yeniden doğuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır'. Türkiye artık uyandı. Biliyoruz ki bu millet uyandığında yeryüzünde onu tutabilecek bir güç doğmamıştır."

- Terör saldırısına kınama

TEKNOFEST'e katılan gençlerin gözünde gördüğü ışıkla, milletin bağımsızlığı için mücadele eden ecdadın gözündeki ışığın aynı olduğunu kaydeden Bayraktar, Türkiye Yüzyılı'nda yüksek teknolojide bayrağı en yükseğe çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ankara'daki terör saldırısına değinen Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen hain terör örgütünün saldırısını kınıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Herkes bilsin ki Türk milleti birdir, bu meydandaki gibi beraberdir. Yüksek teknolojisiyle, yüreğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerindeki, güvenlik güçlerimizdeki yürekle her türlü maraza karşı koymaya gücü yeter. Ülkemize kastetmeye çalışan tüm kesimler bu meydandaki birliği, beraberliği, yüksek teknolojiyi ve buradaki ruhu görebilir. Rabb'im yaralılara şifa versin."

Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Selçuk Bayraktar, protokol üyeleri, T3 Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, ödül ve plaket alanlar, 'TEKNOFEST pozuyla' toplu fotoğraf çektirdi.

Törende, Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine yönelik düzenlenen Deneyap Makeathon ve Girişim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinliklerde Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ekiplerine plaket takdim edildi.

TEKNOFEST şarkılarının çalınmasıyla son bulan törenin ardından uçuş gösterileri yapıldı.

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