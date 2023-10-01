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Bakan Özhaseki: Biz bin yıldır varız

"Biz bin yıldır varız, Allah'ın izniyle kıyamete kadar da burada yaşamaya zaten azimliyiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 15:03, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 15:04
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Bakan Özhaseki: Biz bin yıldır varız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Biz bin yıldır varız, Allah'ın izniyle kıyamete kadar da burada yaşamaya zaten azimliyiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Kayseri Şeker Fabrikası kampanya programında konuşan Özhaseki, Ankara'dan sabah saatlerinde gelen terör saldırısı haberinin herkesin canını sıktığını ve moralini bozduğunu söyledi.

Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bilindiğini dile getiren Özhaseki, övünülecek güzelliklere sahip olduğunu ancak dış destekli fitne odakları ve depremsellik gibi iki dezavantajı bulunduğunu belirtti.

Özhaseki, tarihçilerin bu coğrafyaya "gel geç coğrafyası" dediklerini aktararak, "Biz bin yıldır varız, Allah'ın izniyle kıyamete kadar da burada yaşamaya zaten azimliyiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

PKK terör örgütünün ülkeye verdiği zarara değinen Özhaseki, PKK'ya destek veren dış güçlerin bugüne kadar gittikleri yerlere eşitlik, özgürlük değil, kan, bela ve şer götürdüklerini ifade etti.

Türkiye'nin mücadele ettiği PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin hepsinin aynı kaynaktan beslendiğini vurgulayan Özhaseki, Türkiye'nin güçlü olmaya mecbur olduğunu kaydetti.

- Şeker pancarı fiyatları

Özhaseki, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın pancar fiyatlarının halen açıklanmadığını ve bunu beklediklerini söylemesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı'nı aradığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile aralarında geçen telefon görüşmesini aktaran Özhaseki, "Dedim ki 'Ya bana haber ver, buradan bir müjde vereyim. Yoksa ne zaman açıklayacağını söyle sen ilan et' dedim. Dedi ki 'Kabineye getirip kısa süre içerisinde bir onay almam lazım. Benim için belli fiyatlar.' dedi. 'Birkaç gün içinde çıkar mı?' dedim, 'Abi söz, birkaç gün içerisinde çıkaracağız merak etmeyin' dedi. Önemli olan sorunları çözebilme iradesi, olaya hakim olabilme. Çok şükür bizim içinde bulunduğumuz ittifakımız da Cumhur İttifakı olarak birlik beraberlik içerisinde yerli ve milli insanlar olarak ülkemizin her türlü sorununa sahip çıkmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "İçişleri Bakanlığına saldıran o köpekleri toprağa gömeceğiz"

Seçim döneminde oluşturulan Millet İttifakı'nı eleştiren Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"O altılı grup diyorlar ya sekiz, on, on iki...Sayısını bilmiyoruz, orası uzunca gidiyor böyle. Sokakta gördükleri herkese bir cumhurbaşkanı yardımcılığı verdikleri için kaça çıktığının sayısını bilmiyorum. Onlar bile şimdi diyorlar ki 'Allah'tan iktidar olamamışız, çok şükür' diyorlar. 'Yoksa milleti bir felaket bekliyordu' diyorlar, kendileri söylüyorlar. O yüzden bizler çalışmaya devam edeceğiz, gayret edeceğiz. Nihayetinde bir taraftan bu ülkeyi büyüteceğiz bir taraftan birliğimizi, dirliğimizi sağlayacağız. Bir taraftan da bugünkü gibi İçişleri Bakanlığına saldıran o köpekleri toprağa gömeceğiz ve inşallah bir daha çıkamayacaklar oradan."

Programda, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da kooperatif ve fabrikanın genel işleyişi ile sezon hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından ilk pancar getiren çiftçilere hediyeleri verildi.

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