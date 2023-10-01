Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin: "(Saldırıda yaralanan iki polis memuru) Milletimizin bu iki evladının tedavileri için gereken her şey yapılmaktadır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 15:35, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 15:40
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki terör saldırısını lanetlediğini belirterek, yaralanan iki polis memurunun tedavileri için gereken her şeyin yapıldığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında meydana gelen patlamada 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine hemen 5 ambulans ile 1 motorize ekip ulaşmıştır. Milletimizin bu iki evladının tedavileri için gereken her şey yapılmaktadır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Terör amaçlı hain saldırıyı ve faillerini, emelleri karanlık odakları şiddetle lanetliyoruz."