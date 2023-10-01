Trafik kazasında yaralanan polis memuru ve eşi hayatını kaybetti

Törene, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da katıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dede çifti için Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

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