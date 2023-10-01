Ankara Emniyet Müdürlüğünden, kontrollü patlama uyarısı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Etlik Mahallesi'nde bomba imha uzmanlarınca "şüpheli paket uygulaması" yapılacağını duyurdu ve vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını istedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 16:35, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 16:39
ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü, Etlik Mahallesi'nde bomba imha uzmanlarınca "şüpheli paket uygulaması" yapılacağını duyurdu ve vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını istedi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'nde güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanlarınca "şüpheli paket uygulaması" yapılacağı belirtilerek, "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.
Duyuru ️ pic.twitter.com/bKM5RSUbEdAnkara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) October 1, 2023