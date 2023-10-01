İzmir Buca'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir Buca olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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