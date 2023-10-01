Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 23:36, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 23:37
TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Onay Turhan idaresindeki 34 CCJ 29 plakalı otomobil, Darıdere mevkisinde, Bektaş Kılınç yönetimindeki 26 BC 454 plakalı tıra arkadan çarptı.
Tırın altına giren otomobilin sürücüsü ile yolculardan Ballı Turhan ve Cahit Erde olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı yol, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.