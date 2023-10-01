Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Tırın altına giren otomobilin sürücüsü ile yolculardan Ballı Turhan ve Cahit Erde olay yerinde hayatını kaybetti.

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