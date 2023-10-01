Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Davutoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, kendisini ziyarete gelen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

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