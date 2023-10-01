Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu kullandığını itiraf eden, iş insanı Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 18:08, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 20:01
İş insanı ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada uyuşturucu madde kullandığı itirafında bulundu.
O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.