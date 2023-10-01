Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş insanı ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada uyuşturucu madde kullandığı itirafında bulundu.

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