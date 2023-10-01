Fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

R.B. jandarma ekiplerince yakalandı. M.R.S'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alanların R.B. ve M.R.S. olduğu tespit edildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarından paylaşılan, gıda güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde hijyen kurallarına aykırı olarak fıstıkların içerisinde bulunan kişilerin çektikleri görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

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