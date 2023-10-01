Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu

Kentin farklı noktalarından görülen hortumlar vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydetti.

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

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