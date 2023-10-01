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Adalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezi Davası kapsamında hakkında Yargıtay'ın hapis cezasını onadığı Can Atalay'ın durumunun milletvekili dokunulmazlığı kapsamında olmadığını, Atalay'ın milletvekilliğinin düşeceğini dile getirdi

Haber Giriş : 01 Ekim 2023 20:55, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 21:53
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan, "Anayasa'mızın 84'üncü maddesinde düzenlenmiş, 84'üncü maddede kesin hükmün Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte milletvekilliği düşüyor. Tüm bu süreçleri hep beraber takip edeceğiz" dedi.

TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla bu akşam düzenlenen resepsiyonda, İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırıya ilişkin basının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın soruşturulduğunu açıkladı. Tunç, "Arkasında kimler var, tüm bunlar ortaya çıkacaktır" dedi. Tunç, iki saldırganın kimliğinin tespit edilmesi sorusunda da soruşturmanın devam ettiği bilgisini paylaşarak, "Hareket ettikleri yerden, detayları ile araştırılıyor. Soruşturmanın neticesinde kamuoyu bilgilendirilecektir" diye konuştu.

Tunç, saldırganların Kayseri'den bir aracı gasp ederek, Ankara'ya geldiklerini yönündeki bilgilerle ilgili "Dün sabah saatlerinde bir veteriner hekim Kayseri Develi'de. Akşama kadar haber alınamayınca, yakınları endişeleniyor ve jandarmaya haber veriyorlar. Sonrasında veteriner hekimin cesedine ulaşılıyor. Aracının gasp edildiği ortaya çıkıyor. Oradan itibaren de tüm detaylar şu anda araştırılıyor. Bu soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacak" dedi.

Can Atalay'ın durumu
Tunç, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili Yargıtay'ın onama kararına ilişkin soruyu ise şöyle yanıt verdi:

"Yargı bir karar verdi ve bu karara hepimiz saygı duyacağız. Karar elbette ki eleştirilebilir ama 'Kararı kabul etmiyoruz. Gezi direniştir. Yargılanamaz, onurumuzdur, o gençler onurlu bir mücadele vermiştir' şeklindeki ifadeler demokratik hukuk devletinde olmaz. Mahkumiyet verilenlerden bir tanesiyle ilgili olarak, seçilmiş olması nedeniyle acaba 'Dokunulmazlık kapsamında mıdır' tartışması var. Bununla ilgili de Yargıtay gerekli kararı verdi. Anayasamızın 83'üncü maddesinde 'Bir milletvekili sorguya çekilemez, sorgulanamaz, yargılanamaz' cümlesi var ama alttaki fıkraları okumayanlar, sadece dokunulmazlığın o fıkradan ibaret olduğunu zannediyorlar. Aşağıdaki fıkraları okuduğumuz zaman seçimden önce soruşturmasına başlanmak kaydıyla. Gezi Davası seçimden önce soruşturmasına başlanmış, anayasal düzenle ilgiliyse diyor, Anayasa'nın 14'üncü maddesinde. Bu suç anayasal düzen kapsamında. Burada Yargıtay bu gerekçelerle dokunulmazlık kapsamında olmadığını, yargılamaya devam edeceğini belirtti ve sonuçta bir karar verdi. Kesin hüküm teşkil ediyor. Kesin hükmün sonuçları nedir? O da Anayasamızın 84'üncü maddesinde düzenlenmiş, 84'üncü maddede kesin hükmün Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte milletvekilliği düşüyor. Tüm bu süreçleri hep beraber takip edeceğiz."

Adalet Bakanı Tunç: Saldırı tüm detayları ile araştırılıyor

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