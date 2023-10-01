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Beşiktaş, Konya deplasmanından 3 puanla dönüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 21:03, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 21:04
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Beşiktaş, Konya deplasmanından 3 puanla dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlı takım, 45+1'de Uğurcan Yazğılı'nın kendi kalesine, 63. dakikada ise Aboubakar'ın golüyle Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu.

KONYASPOR 10 KİŞİ KALDI
Maçın 55. dakikasında Konyasporlu oyuncu Oğulcan Ülgün, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 13'e yükseltti. Konyaspor ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Konyaspor ise aynı haftada Hatayspor'a konuk olacak.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle maça başladı.

Siyah beyazlı ekip Konyaspor karşısına; Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Rashica, Zaynutdinov, Aboubakar ve Muleka 11'i ile çıktı.

Güneş, Adana Demirspor maçına başlayan Mert Günok, Necip Uysal, Ghezzal, Chamberlain ve Cenk Tosun'un yerine Ersin Destanoğlu, Amartey, Rashica, Zaynutdinov ve Muleka'ya ilk 11'de şans verdi.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ante Rebic ile Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic ise son oynadıkları MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'ine göre değişiklik yapmadı.

Ev sahibi ekip maça; Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz, Oğulcan Ülgün, N'zonzi, Soner Dikmen, Guilherme, Oliveira ve Moreno ilk 11'i ile maça başladı.

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