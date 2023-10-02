Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Mezunları Uzman Öğretici Olarak Görevlendirilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 29.08.2023 tarih ve 82303437 sayılı yazısı ile Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Mezunlarının Uzman Öğretici olarak görevlendirilebileceğine dair düzenlemenin Danıştay tarafından iptal edildiğini belirterek düzenlemenin uygulamadan kaldırıldığını açıkladı.

İşte o açıklama;

Ahmet KANDEMİR