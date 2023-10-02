Kaynak kitaplar ve yardımcı materyallerin reklamın yapılması ve öğrencilere aldırılması konusunda öğretmenler uyarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü valiliklere gönderdiği 21.09.2023 tarih ve 84742588 sayılı yazısında; "Bu nedenle, Bakanlığımızca dağıtımı yapılan ders kitapları, hazırlanan diğer yardımcı materyaller ve EBA platformunda bulunan içerikler haricindeki öğretim materyallerinin, resmi okullarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi, öğrencilerimize aldırılması ve kullanımı konusunda zorlayıcı tutum içerisinde bulunulmaması, velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması, yönetici ve öğretmenlerimizin uyarılarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınması hususunda," açıklamalarına yer vererek ek kaynak kitap aldırılmaması yönünde öğretmenleri uyardı.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR