Irak'ın Kuzeyi'ne hava harekatı: 20 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzey'ine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Metine, Hakurk, Kandil, ve Gara bölgelerinde 20 hedefin imha edildiği belirtildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 22:50, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 22:52
Milli Savunma Bakanlığ, Metina, Kandil, Gara ve Hakurk'a hava harekatı düzenlendiğini ve Sorumlu düzeydeki teröristlerin bulunduğu 20 noktanın vurulduğunu açıkladı.
Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Irak'ın Kuzeyindeki Metina Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Ekim 2023 tarihinde saat 21.00'da hava harekatları icre edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla, Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir" dedi.