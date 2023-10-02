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2 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

2 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 00:05, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 00:07
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2 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret edecek ve Akıllı Teknolojilerin İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu projesiyle ilgili basın mensuplarını bilgilendirecek.

(Ankara/10.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bağcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Töreni ile Sultangazi Belediyesi Fazlı Hayırlıoğlu Parkı'nın açılışına katılacak.

(İstanbul/13.30/17.30 )

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İbn Haldun Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Programı'na, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi'nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'na katılacak.

(Abu Dabi)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İslam İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları Konferansı'na ve Expo Fuarı Türk Pavilyonu Açılışı'na iştirak edecek.

(Doha)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Doha Expo kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelecek, Expo 2023 Doha Genel Açılışı'na ve fuardaki Türkiye pavilyonunun açılışına katılacak.

(Doha)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arsin Müftülüğü Yeşilyalı Külliyesi ile Trabzon Üniversitesi Kampüs Camisi ve Gençlik Merkezi açılışlarına, Mevlid-i Nebi ve 1461 Hafız İcazet Programı'na iştirak edecek.

(Trabzon/09.00/11.00/14.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 7. haftası Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir maçıyla tamamlanacak.

(Kayseri/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 7. hafta mücadelesi Göztepe-Adanaspor mücadelesiyle sona erecek.

(İzmir/20.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında 3 Ekim Salı günü İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak Galatasaray karşılaşma öncesi son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu Old Trafford Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak.

(İstanbul/12.30/Manchester/21.45)

4- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçları tamamlanacak. A Grubu'nda Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru, B Grubu'nda Galatasaray Daikin-Çukurova Belediyespor ve C Grubu'nda Beşiktaş Ayos-Karayolları ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor karşılaşacak.

(İzmir/14.00/19.00/Bursa/15.00/18.00)

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