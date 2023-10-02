Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 07:15, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 07:35
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.